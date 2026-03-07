Посол РФ в Британии заявил, что Россия поддерживает Иран в войне с США

Посол России в Великобритании Андрей Келлинг заявил, что РФ поддерживает Иран в войне с США.

Об этом он сказал в эфире британского Sky News, пишет "Европейская правда".

Келлинг заявил, что в этой ситуации Россия "не является нейтральной", а "поддерживает Иран".

"Мы очень негативно относимся к происходящему. Сейчас западные страны придерживаются логики, что Иран виноват во всем. Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран только отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо", – заявил представитель РФ.

Также он заявил, что лучшим сценарием является "немедленное" прекращение войны.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для атак на американские войска на Ближнем Востоке.

Глава Пентагона Пит Хэгсет заявил, что его не волнует тот факт, что Иран получает от России разведывательные данные для ударов по позициям американских войск.

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать информацию СМИ о том, что Иран получает от России разведывательные данные для ударов по позициям американских войск.

