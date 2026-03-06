Азербайджан заявив про викриття терористичних планів Ірану в країні

Служба держбезпеки Азербайджану заявила, що іранська спецслужба планувала серію терористичних провокацій на території країни.

Про це повідомляє АЗЕРТАДЖ, цитуючи заяву СДБ, пише "Європейська правда".

У Службі держбезпеки Азербайджану заявили, що зупинили підготовку до терористичних провокацій та збір розвідданих, які планувалися Корпусом вартових ісламської революції (SEPAH).

Згідно із заявою, "з метою створення паніки та завдання удару по міжнародному авторитету Азербайджану" цілями мали стати нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, посольство Ізраїлю, один з лідерів єврейської релігійної спільноти, синагога Ашкеназі.

З метою реалізації намірів на територію Азербайджану нібито ввезли три вибухових пристрої, які вже знешкодили та запобігли передачі іншій особі.

За результатами розслідування ввезення вибухівки приписують іранцям Рустамзаді Бехнаму Сахібалі і Занкіану Ясеру Рахіму у змові з Гулієвим Тарханом Тарланом оглу.

Правоохоронці виявили контейнер, встановлений біля одного з селищ за вказівкою Рахіма, де знайшли майже 8 кг вибухівки типу С-4.

Нагадаємо, 5 березня Іран вперше вдарив безпілотниками по аеропорту в азербайджанському регіоні Нахічевань. За даними Міністерства оборони Азербайджану, загалом у цій атаці Іран застосував чотири ударні дрони.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав це терактом і скликав засідання Ради з національної безпеки, МЗС Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту.

Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності, рух вантажівок через кордон з Іраном зупинили.

Читайте детальніше, чи приєднається Азербайджан до війни проти Ірану.