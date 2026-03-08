Норвегия не меняет уровень террористической угрозы после взрыва под входом в посольство США

Полицейская служба безопасности Норвегии не меняет оценку террористической угрозы после ночного инцидента со взрывчаткой перед входом в посольство Соединенных Штатов.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В Полицейской службе безопасности отметили, что вызвали на дежурство дополнительных сотрудников после ночного взрыва перед входом в посольство США.

В то же время, пока в ведомстве не меняют оценку уровня террористической угрозы для Норвегии, которую до сих пор оценивали как "среднюю".

Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде сказал, что остается на связи с американским посольством.

"Безопасность дипломатических миссий очень важна для нас. Этот случай сейчас расследуется полицией и Полицейской службой безопасности", – отметил глава МИД.

Ola Almås Jullumstrø / NRK

Напомним, взрыв под входом в посольство США в Осло произошел около часа ночи 8 марта. В полиции сообщили о "незначительных ранениях" и материальном ущербе в результате инцидента.

Позже утром стало известно, что взрывная волна выбила стекло на входе в посольство. В связи с инцидентом еще никого не задержали.

Взрыв произошел на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана, в воскресенье начался восьмой ее день.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения операции, чем безусловная капитуляция Ирана, и утверждает, что флот страны и воздушные силы фактически уничтожены.

Президент Ирана сказал, что Трамп может "только мечтать" об их капитуляции.