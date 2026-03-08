Сибига призвал Венгрию вернуть валюту и ценности из инкассаторских авто "Ощадбанка"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Венгрию вернуть валюту и золотые слитки, изъятые из инкассаторских автомобилей "Ощадбанка".

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Сибига напомнил, что 8 марта начались третьи сутки с тех пор, как Венгрия остановила автомобили инкассаторов "Ощадбанка", которые везли валюту и ценности из Австрии в Украину, и "украла деньги и драгоценные металлы средь бела дня".

"Эти средства не принадлежат Венгрии или венгерским властям, это – собственность украинского государственного банка, "Ощадбанка", то есть – украинских налогоплательщиков. Требуем их немедленного возвращения, а также призываем к общеевропейскому осуждению этого беспрецедентного случая государственного бандитизма и рэкетирства. Призываю всех наших европейских партнеров высказаться", – заявил Андрей Сибига.

Вечером 7 марта "Ощадбанк" опубликовал заявление, в котором требует от Венгрии вернуть инкассаторские автомобили и ценности, которые были незаконно захвачены. Речь идет о 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Напомним, семеро украинских инкассаторов вернулись в Украину вечером 6 марта.

Венгерские фактчекеры утверждают, что российская пропаганда начала кампанию дезинформации с использованием фейковых изображений об украинских инкассаторах.

