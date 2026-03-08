"На злодієві шапка горить": у МЗС відповіли Сійярто щодо захоплених українських грошей

Речник МЗС Георгій Тихий відповів міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто, який поцікавився, у чиїх інтересах українські інкасатори перевозили транзитом через угорську територію значні обсяги валюти.

Свою реакцію Тихий опублікував у неділю у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто у дописі натякнув, нібито ці кошти могли призначатись для когось в Угорщині. У минулому угорська влада звинувачувала Україну в тому, нібито вона фінансує угорську опозицію перед виборами 12 квітня. Тихий у відповідь наголосив, що Україна чекає на повернення Угорщиною викрадених коштів та золота.

"В Україні ми кажемо: "На злодієві шапка горить". Це означає, що "нечисте сумління саме викриває себе". Саме так і є. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності", – написав Тихий.

Сійярто у неділю також повторно безпідставно заявив, начебто гроші, які перевозили автомобілі Ощадбанку угорською територією, можуть належати "українській військовій мафії".

Угорський міністр критично відреагував на недільний допис у соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який закликав Угорщину повернути валюту й золоті злитки, вилучені з інкасаторських автомобілів Ощадбанку після їх затримання 5 березня.

