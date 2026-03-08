"На воре шапка горит": в МИД ответили Сийярто по поводу захваченных украинских денег

Спикер МИД Георгий Тихий ответил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, который поинтересовался, в чьих интересах украинские инкассаторы перевозили транзитом через венгерскую территорию значительные объемы валюты.

Свою реакцию Тихий опубликовал в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Сийярто в своем посте намекнул, что эти средства могли быть предназначены для кого-то в Венгрии. В прошлом венгерские власти обвиняли Украину в том, что она якобы финансирует венгерскую оппозицию перед выборами 12 апреля. Тихий в ответ подчеркнул, что Украина ждет возвращения Венгрией похищенных средств и золота.

"В Украине мы говорим: "На воре шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама себя выдает". Именно так и есть. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности", – написал Тихий.

Сийярто в воскресенье также повторно безосновательно заявил, что деньги, которые перевозили автомобили Ощадбанка по венгерской территории, могут принадлежать "украинской военной мафии".

Венгерский министр критически отреагировал на воскресный пост в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который призвал Венгрию вернуть валюту и золотые слитки, изъятые из инкассаторских автомобилей Ощадбанка после их задержания 5 марта.

Подробно об инциденте 5 марта, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву