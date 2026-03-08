Україна та Нідерланди домовились розширити спільне виробництво зброї

Україна і Нідерланди домовились про збільшення спільного виробництва зброї у майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент Володимир Зеленський повідомив у неділю на спільній пресконференції з прем’єром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

У своїй заяві до преси Зеленський наголосив на важливості спільного виробництва зброї з Нідерландами.

"Ми почали це й обовʼязково будемо цю спільну роботу продовжувати, ми будемо збільшувати це. Зокрема, це передбачено й спільною заявою, яку ми сьогодні ухвалили між нашими державами. І предметно це обговорили на зустрічі: інвестиції, можливі ліцензії, обсяги виробництва – все, що є сьогодні в пріоритеті", – сказав Зеленський.

В ухваленій заяві сказано, що обидві сторони підтвердили намір розширювати співпрацю між оборонними індустріями своїх країн, зокрема через спільні виробничі проєкти в межах ініціативи Build with Ukraine. "Обидві сторони підкреслили свою відданість успішній реалізації ініціативи зі спільного виробництва та працюють над досягненням цього результату", – йдеться у заяві, опублікованій ОПУ.

Також президент повідомив, що передав Робе Єттену запит від військовослужбовців України на радари, які виготовляють Нідерланди. "Саме Нідерланди – одна з країн, які виробляють найкращі такі радари, і сьогодні ми обговорили, зокрема, цей запит", – зазначив глава держави.

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен 8 березня перебуває з першим візитом у Києві.

28 лютого до Києва з першим візитом приїздили новопризначені міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен, а також віцепрем’єрка-міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріус.