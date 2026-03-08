Украина и Нидерланды договорились расширить совместное производство оружия

Украина и Нидерланды договорились об увеличении совместного производства оружия в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Владимир Зеленский сообщил в воскресенье на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

В своем заявлении для прессы Зеленский подчеркнул важность совместного производства оружия с Нидерландами.

"Мы начали это и обязательно будем эту совместную работу продолжать, мы будем увеличивать это. В частности, это предусмотрено и совместным заявлением, которое мы сегодня приняли между нашими государствами. И предметно это обсудили на встрече: инвестиции, возможные лицензии, объемы производства – все, что сегодня в приоритете", – сказал Зеленский.

В принятом заявлении говорится, что обе стороны подтвердили намерение расширять сотрудничество между оборонными индустриями своих стран, в частности через совместные производственные проекты в рамках инициативы Build with Ukraine. "Обе стороны подчеркнули свою приверженность успешной реализации инициативы по совместному производству и работают над достижением этого результата", – говорится в заявлении, опубликованном ОПУ.

Также президент сообщил, что передал Робе Йеттену запрос от военнослужащих Украины на радары, которые производят Нидерланды. "Именно Нидерланды – одна из стран, которые производят лучшие такие радары, и сегодня мы обсудили, в частности, этот запрос", – отметил глава государства.

Новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен 8 марта находится с первым визитом в Киеве.

28 февраля в Киев с первым визитом приезжали новоназначенный министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен, а также вице-премьер-министр обороны Дилан Йешильгоз-Зегериус.