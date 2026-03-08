Прем’єр Нідерландів: війна на Близькому Сході не має відволікати від підтримки України

Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен наголосив, що партнери повинні продовжувати надавати підтримку Україні попри посилену увагу до війни на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Єттен сказав у неділю у Києві на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Єттен заявив про необхідність "всім партнерам продовжувати військову підтримку України, не відволікаючись на війну на Близькому Сході". "Бо так, війна з Іраном продовжується, але війна в Україні так само триває", – пояснив прем’єр Нідерландів.

Він наголосив: дуже важливо забезпечити надання Україні відповідних озброєнь, щоб українські військові могли продовжувати битися на полі бою за свою країну.

"І так, ця тема підіймалась не лише в розмові з паном президентом. Минулого тижня у Брюсселі були розмови (про це), зокрема з нашими союзникам", – зауважив Єттен.

В рамках візиту Єттена Україна і Нідерланди домовились про збільшення спільного виробництва зброї у майбутньому.

Зеленський повідомив на пресконференції з Єттеном, що Україна розраховує на завершення організаційної підготовки Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ вже цього року.





