Премьер Нидерландов: война на Ближнем Востоке не должна отвлекать от поддержки Украины

Новый премьер Нидерландов Роб Йеттен подчеркнул, что партнеры должны продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на повышенное внимание к войне на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Йеттен сказал в воскресенье в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Йеттен заявил о необходимости "всем партнерам продолжать военную поддержку Украины, не отвлекаясь на войну на Ближнем Востоке". "Да, война с Ираном продолжается, но война в Украине также продолжается", – пояснил премьер Нидерландов.

Он подчеркнул: очень важно обеспечить предоставление Украине соответствующего вооружения, чтобы украинские военные могли продолжать сражаться на поле боя за свою страну.

"И да, эта тема поднималась не только в разговоре с господином президентом. На прошлой неделе в Брюсселе были разговоры (об этом), в частности с нашими союзниками", – отметил Йеттен.

В рамках визита Йеттена Украина и Нидерланды договорились об увеличении совместного производства оружия в будущем.

Зеленский сообщил на пресс-конференции с Йеттеном, что Украина рассчитывает на завершение организационной подготовки Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже в этом году.