Премьер Нидерландов анонсировал дискуссии в ЕС о сроках вступления Украины

Новый премьер Нидерландов Роб Йеттен заявил, что в ближайшие месяцы в Европейском Союзе состоятся дебаты о реалистичных сроках вступления Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Йеттен сказал в воскресенье в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Йеттен подтвердил позицию Нидерландов относительно того, что место Украины – в Европе.

"Совершенно четко понятно для Нидерландов, что будущее Украины – в Европе. Украина должна стать в результате этого процесса членом ЕС. Украина продолжает идти по пути реформ, и я абсолютно впечатлен объемом того, что удалось сделать за последние несколько лет, несмотря на военное время, проводя все необходимые реформы для приобретения членства в ЕС", – сказал глава правительства Нидерландов.

Он сообщил, что в ближайшие месяцы "мы будем говорить с европейскими партнерами о реалистичных сроках вступления" Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедления назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия – с помощью Венгрии – не смогла блокировать ее членство.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.

Ранее "Европейская правда" сообщала об инициативе Еврокомиссии по введению новых правил вступления в ЕС государств-кандидатов: этот вопрос был подробно освещен в эксклюзивном интервью еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос: "Нам не нужен Орбан, чтобы определить требования вступления в ЕС".