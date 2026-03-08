Зеленский: Нидерланды разрабатывают решения против "теневого флота" России

Нидерланды разрабатывают меры для того, чтобы остановить нефтяные танкеры "теневого флота" России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Робом Йеттеном в воскресенье в Киеве.

Президент отметил, что российская война напрямую зависит от способности правителя России Владимира Путина зарабатывать на нефти. Именно поэтому важно, чтобы европейские государства остановили движение танкеров с российской нефтью.

"Знаю, что Нидерланды разрабатывают соответствующие меры. Может, это будут законодательные изменения. Тем не менее, мы должны делать любые шаги, чтобы блокировать и конфисковывать теневой танкерный флот и нефть", – отметил глава государства.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался также с Францией, с другими государствами и с Еврокомиссией.

Напомним, Зеленский считает целесообразным модернизировать европейское законодательство, чтобы можно было не только задерживать, но и конфисковывать танкеры, перевозящие российскую нефть.

СМИ сообщали, что страны Европы обсуждают возможность захвата танкеров "теневого флота" России.