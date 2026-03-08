Макрон летить на Кіпр після атаки дронів на тамтешню британську базу

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок відвідає Кіпр після недавнього нападу іранських дронів на британську авіабазу в Акротирі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство DPA.

"Ця поїздка має на меті висловити солідарність Франції з Кіпром", – повідомили в неділю джерела в Єлисейському палаці.

Макрон має зустрітися з президентом Кіпру Нікосом Христодулідесом і прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у портовому місті Пафос. Вони обговорять ситуацію з безпекою в регіоні.

За інформацією джерел в Єлисейському палаці, зустріч також допоможе скоординувати зусилля з підтримки операцій з репатріації.

На знак солідарності з Кіпром кілька європейських країн посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема Франція розгорнула три своїх найбільших військових кораблі.

Це сталось після того, як британську авіабазу на Кіпрі атакували іранські ударні безпілотники.

