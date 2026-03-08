Макрон летит на Кипр после атаки дронов на местную британскую базу

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник посетит Кипр после недавнего нападения иранских дронов на британскую авиабазу в Акротире.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство DPA.

"Эта поездка имеет целью выразить солидарность Франции с Кипром", – сообщили в воскресенье источники в Елисейском дворце.

Макрон должен встретиться с президентом Кипра Никосом Христодулидесом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в портовом городе Пафос. Они обсудят ситуацию с безопасностью в регионе.

По информации источников в Елисейском дворце, встреча также поможет скоординировать усилия по поддержке операций по репатриации.

В знак солидарности с Кипром несколько европейских стран усилили свое военное присутствие в регионе, в частности Франция развернула три своих крупнейших военных корабля.

Это произошло после того, как британскую авиабазу на Кипре атаковали иранские ударные беспилотники.

