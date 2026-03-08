Оппонент Орбана призвал Россию не вмешиваться в выборы и пообещал сбалансированные отношения

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр опубликовал ответ посольству РФ, которое опровергло информацию СМИ о пребывании российских политтехнологов в Будапеште для обеспечения победы на выборах партии премьера Виктора Орбана.

Об этом Мадяр написал в своем профиле в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Мадяр заявил, что Венгрия – страна людей, которые любят свободу, и 12 апреля, в день парламентских выборов, большинство венгров подтвердят, что они хотят жить в свободной, независимой Венгрии, свободной от внешнего влияния.

Он отметил, что ожидает от РФ уважения ко всем венграм и суверенитету страны.

"Сообщаю вам, что будущее правительство "Тисы" будет стремиться к сбалансированным отношениям с Российской Федерацией. В то же время я настойчиво призываю российское руководство воздержаться от любого влияния на выборы в венгерский парламент и от угроз венграм. Да здравствует свободная, независимая и демократическая Венгрия!" – написал Мадяр.

Напомним, журналисты-расследователи совместно с европейскими службами безопасности установили, что Владимир Путин поручил группе политических технологов и военной разведке РФ вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в апреле, чтобы обеспечить победу Орбана.

В посольстве России в Будапеште в ответ заявили, что никакая такая российская делегация в помещении дипмиссии в венгерской столице не работает.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что партия Орбана потерпит поражение на выборах и тогда будет возможна нормализация отношений с Венгрией.

