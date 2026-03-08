Трамп каже, що без схвалення США новий лідер Ірану довго не протягне

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що новий лідер Ірану не протримається довго без схвалення Сполучених Штатів.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо він не отримає схвалення від нас, він не протримається довго. Ми хочемо бути впевнені, що нам не доведеться повертатися кожні 10 років, коли у вас не буде такого президента, як я, який цього не зробить", – сказав Трамп.

"Я не хочу, щоб люди через п'ять років повернулися і знову зробили те саме або, що ще гірше, дозволили їм мати ядерну зброю", – додав президент США.

На запитання, чи готовий він схвалити когось, хто має зв'язки зі старим режимом, Трамп відповів, що заради вибору хорошого лідера він би це зробив. "Є багато людей, які могли б підійти", – додав президент США.

Пропонуючи ще одне виправдання для ведення війни, Трамп сказав, що Іран планував захопити весь Близький Схід, і натякнув, що він завадив йому це зробити.

Раніше Трамп дав зрозуміти, що не вважає демократичність і світськість принциповими критеріями для нової влади Ірану, а ключове для нього – лояльність цієї влади до США та Ізраїлю.

Також Трамп вимагає від Ірану безумовної капітуляції.

Читайте на цю тему: Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа.