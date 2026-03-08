Трамп говорит, что без одобрения США новый лидер Ирана долго не продержится

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что новый лидер Ирана не продержится долго без одобрения Соединенных Штатов.

Об этом Трамп сказал в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда".

"Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим быть уверены, что нам не придется возвращаться каждые 10 лет, когда у вас не будет такого президента, как я, который этого не сделает", – сказал Трамп.

"Я не хочу, чтобы люди через пять лет вернулись и снова сделали то же самое или, что еще хуже, позволили им иметь ядерное оружие", – добавил президент США.

На вопрос, готов ли он одобрить кого-то, кто имеет связи со старым режимом, Трамп ответил, что ради выбора хорошего лидера он бы это сделал. "Есть много людей, которые могли бы подойти", – добавил президент США.

Предлагая еще одно оправдание для ведения войны, Трамп сказал, что Иран планировал захватить весь Ближний Восток, и намекнул, что он помешал ему это сделать.

Ранее Трамп дал понять, что не считает демократичность и светскость принципиальными критериями для новой власти Ирана, а ключевым для него – лояльность этой власти к США и Израилю.

Также Трамп требует от Ирана безусловной капитуляции.

