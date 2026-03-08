Швейцария закрепит использование наличных денег в конституции

Право на использование банкнот и монет будет закреплено в конституции Швейцарии после того, как в воскресенье на референдуме избиратели поддержали защиту использования наличных денег.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Предварительные официальные оценки показали, что 69% избирателей поддержали правовое изменение, которое правительство предложило в ответ на подобную инициативу группы под названием "Швейцарское движение за свободу".

"Швейцарское движение за свободу" инициировало национальный референдум после того, как его инициатива по защите наличных денег собрала более 100 тысяч подписей.

В итоге эта инициатива получила только 46% голосов, после того как правительство заявило, что некоторые предложенные группой изменения заходят слишком далеко.

Результаты голосования означают, что Швейцария присоединится к таким странам, как Венгрия, Словакия и Словения, которые уже закрепили право на использование наличных денег в своих конституциях.

Австрийские политики также обсуждают, стоит ли следовать этому примеру, поскольку платежные привычки людей становятся все более цифровыми – особенно после пандемии.

Эта тенденция подпитала конспирологические теории о том, что правительства якобы стремятся контролировать население, полностью отказавшись от наличных денег.

В Швейцарии за последнее десятилетие наблюдается снижение доли наличных платежей. В 2017 году более семи из десяти оплат на кассе осуществлялись наличными. В 2024 году наличные деньги использовались только в 30% расчетов в магазинах, согласно данным Швейцарского национального банка.

Напомним, в декабре парламент Словении официально принял поправку к конституции, которая предоставляет гражданам право использовать наличные деньги для всех транзакций.