Мерц говорит, что результаты земельных выборов не повлияют на правительственную коалицию

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что воскресные выборы в земле Баден-Вюртемберг стали "горьким" результатом для его консервативного Христианско-демократического союза, но не повлияют на правительство в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По предварительным официальным результатам голосования, партия "Зеленые" с небольшим отрывом опередила ХДС Мерца, что означает, что обе партии продолжат коалицию, которая руководила Баден-Вюртембергом в течение последнего десятилетия.

Канцлер повторно отказался от сотрудничества с "Альтернативой для Германии", которая заняла третье место, подтвердив свою позицию крупнейшей оппозиционной партии Германии даже за пределами своего опорного региона на востоке страны.

Мерц заявил, что такой результат в значительной степени обусловлен популярностью главного кандидата "Зеленых" Джема Оздемира, умеренного бывшего министра сельского хозяйства, который имеет более авторитетный профиль, чем его 37-летний соперник из ХДС Мануэль Хагель.

Он сказал, что разговаривал с лидерами своих социал-демократических партнеров по коалиции в Берлине и пообещал быстрее продвигаться вперед с реформами экономики, которая выходит из двухлетней рецессии.

"Мы согласны, что этот результат не будет иметь влияния на коалицию здесь, в Берлине. Мы продолжим нашу работу", – заявил он на пресс-конференции в штаб-квартире ХДС в Берлине.

"Нам нужно наверстать то, что мы потеряли в Германии за многие годы и десятилетия, и мы в коалиции осознаем это, как и СДПГ", – сказал он, пообещав достичь "более существенного прогресса" в обещанных экономических реформах.

Напомним, Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) предупреждало о попытках России повлиять на нынешние выборы в земельные парламенты.

В декабре 2025 года Германия заявила о причастности России к масштабной кампании дезинформации и кибератак перед федеральными парламентскими выборами и вызвала на разговор российского посла.