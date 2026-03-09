Страны G7 готовы использовать стратегические запасы нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке

Министры финансов стран "Группы семи" (G7) на фоне войны на Ближнем Востоке заявили, что готовы принять любые необходимые меры для поддержки мировых поставок энергоносителей, включая выпуск стратегических запасов нефти.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министров финансов G7, которое приводит агентство Bloomberg.

Министры заявили, что в G7 продолжат внимательно следить за ситуацией и развитием событий на энергетических рынках и будут собираться при необходимости для обмена информацией и координации действий.

"Мы готовы принять необходимые меры, включая поддержку мировых поставок энергоносителей, например, выпуск запасов", – заявили министры стран "семерки".

Министры финансов G7 провели в понедельник виртуальную встречу, чтобы обсудить конфликт на Ближнем Востоке, его влияние на региональную стабильность, глобальные экономические условия и финансовые рынки, а также важность безопасных торговых путей.

В дискуссии приняли участие также главы Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Международного энергетического агентства.

В "Группу семи" (G7) входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, во встречах группы также регулярно участвует Европейский Союз, хотя формально ЕС не является отдельным членом "семерки".

В Европейском Союзе заявили, что по состоянию на сейчас в странах-членах не существует чрезвычайной ситуации с обеспеченностью нефтью из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

СМИ сообщали, что Великобритания практически исчерпала свои запасы газа из-за войны на Ближнем Востоке.

Тем временем в Италии заявили о готовности к энергетическому кризису из-за войны на Ближнем Востоке.