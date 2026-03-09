У Нідерландах засудили до ув’язнення чоловіка, який хотів інсценувати власну смерть

Суд міста Зютфен у Нідерландах виніс вирок 31-річному жителю Алмело, який намагався офіційно зареєструвати власну смерть, щоб позбутися фінансових проблем і почати життя під іншим ім'ям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Минулого року чоловік з'явився до муніципалітету Енсхеде, видаючи себе за працівника ритуальних послуг. Він намагався подати заяву про власну смерть, сподіваючись таким чином анулювати борги. Однак у посадовців виникла підозра, коли з’ясувалося, що до жодного з місцевих крематоріїв тіло з таким прізвищем не надходило.

Курйозності ситуації додало те, що згодом чоловік особисто прийшов до муніципалітету, щоб отримати власне свідоцтво про смерть. Працівники впізнали його за фото у документах.

Також шахрай спробував зареєструватися у місті Зволле під іспанським ім’ям. Він надав підроблене свідоцтво про народження з Іспанії та нотаріально завірену заяву від неіснуючої юридичної фірми. Цього разу місцевих посадовців насторожило те, що "іспанець" розмовляв нідерландською мовою без акценту, хоча стверджував, що обоє його батьків – іспанці.

Окрім махінацій із документами, підсудного визнали винним у погрозах. Зокрема, він телефонував до мерії Алмело, видаючи себе за соціального працівника, і заявляв, що його "клієнт" планує розстріляти співробітників з кулемета.

Також у вересні минулого року він погрожував сусідці організувати вибух газу у будинку, що згодом і спробував зробити, спровокувавши виїзд екстрених служб.

Суд призначив чоловікові 120 днів тюремного ув’язнення, з яких 103 дні – умовно. Суддя назвав інциденти "серйозними", зазначивши, що дії обвинуваченого викликали неспокій та страх у багатьох людей.

При винесенні вироку врахували стан психічного здоров'я засудженого. Психологічна експертиза виявила у нього серйозний розлад особистості та визнала його обмежено осудним. Чоловік зобов'язаний пройти курс лікування, щоб мінімізувати ризик рецидивів у майбутньому.

