В Нидерландах осудили мужчину, который хотел инсценировать собственную смерть

Суд города Зютфен в Нидерландах вынес приговор 31-летнему жителю Алмело, который пытался официально зарегистрировать собственную смерть, чтобы избавиться от финансовых проблем и начать жизнь под другим именем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В прошлом году мужчина явился в муниципалитет Энсхеде, выдавая себя за работника ритуальных услуг. Он пытался подать заявление о собственной смерти, надеясь таким образом аннулировать долги. Однако у чиновников возникло подозрение, когда выяснилось, что ни в один из местных крематориев тело с такой фамилией не поступало.

Курьезности ситуации добавило то, что впоследствии мужчина лично пришел в муниципалитет, чтобы получить собственное свидетельство о смерти. Сотрудники узнали его по фото в документах.

Также мошенник попытался зарегистрироваться в городе Зволле под испанским именем. Он предоставил поддельное свидетельство о рождении из Испании и нотариально заверенное заявление от несуществующей юридической фирмы. На этот раз местных чиновников насторожило то, что "испанец" говорил на нидерландском языке без акцента, хотя утверждал, что оба его родителя – испанцы.

Кроме махинаций с документами, подсудимого признали виновным в угрозах. В частности, он звонил в мэрию Алмело, выдавая себя за социального работника, и заявлял, что его "клиент" планирует расстрелять сотрудников из пулемета.

Также в сентябре прошлого года он угрожал соседке организовать взрыв газа в доме, что впоследствии и попытался сделать, спровоцировав выезд экстренных служб.

Суд назначил мужчине 120 дней тюремного заключения, из которых 103 дня – условно. Судья назвал инциденты "серьезными", отметив, что действия обвиняемого вызвали беспокойство и страх у многих людей.

При вынесении приговора учли состояние психического здоровья осужденного. Психологическая экспертиза выявила у него серьезное расстройство личности и признала его ограниченно вменяемым. Мужчина обязан пройти курс лечения, чтобы минимизировать риск рецидивов в будущем.

