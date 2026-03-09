МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за обращения с задержанными инкассаторами

9 марта в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии в Украине Антала Гейзера, которому был выражен решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией своих международно-правовых обязательств.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает "Европейская правда".

МИД заявляет, что Венгрия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерскую консульскую конвенцию в обращении с незаконно задержанными гражданами Украины, которые осуществляли перевозки денег и ценностей между Веной и Киевом.

"До венгерской стороны была доведена позиция о неприемлемости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также относительно чрезмерного применения силы", – говорится в заявлении.

Послу также указали на тот факт, что несмотря на наличие официального запроса, направленного по дипломатическим каналам, украинским консульским должностным лицам не было предоставлено допуска к задержанным, что является грубым нарушением указанных международно-правовых актов.

Также украинская сторона заявила о желании получить информацию относительно законодательной инициативы руководителя парламентской фракции "Фидес", в частности предмета регулирования законодательной инициативы и целей будущего закона.

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина собирается обеспечить ответственность всех причастных к изъятию средств и грубому обращению с задержанными украинскими инкассаторами, что вышло за пределы правового поля.

9 марта в МИД Украины сообщили, что бойцы венгерского Антитеррористического центра приехали задерживать безоружных украинских инкассаторов с БТР, пулеметами и гранатометами.

Напомним, семеро украинских инкассаторов, задержанных вместе с ценностями в Венгрии на прошлой неделе, вернулись в Украину вечером 6 марта.

