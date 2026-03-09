Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители европейцам, если те захотят

Правитель России Владимир Путин заявил в понедельник, что РФ готова работать и с европейскими покупателями углеводородов, если они захотят и готовы работать "без политической конъюнктуры".

Заявление Путина приводит российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

"Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечить нам долгосрочную устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, пожалуйста. Мы никогда не отказывались. Мы готовы работать и с европейцами", – заявил Путин во время совещания по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

"Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность", – добавил российский правитель.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз взял курс на полную энергетическую независимость от Москвы, закрепленную в плане REPowerEU. Только две страны ЕС – Венгрия и Словакия – настаивают на продолжении покупки дешевых российских энергоносителей вопреки единой линии ЕС.

9 марта в Еврокомиссии предупредили, что война США и Израиля против Ирана может вызвать одновременно стагнацию и инфляцию в европейской экономике.

Это заявление прозвучало в то время, когда цена на нефть марки Brent, мировой эталон нефти, в понедельник утром подскочила до 119 долларов за баррель – самого высокого уровня со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Позже цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель, после того как стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.