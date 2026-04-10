Польша во второй раз за неделю перехватила российский самолет над Балтийским морем

Польские истребители F-16 во второй раз за два дня перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе X.

В Оперативном командовании вооруженных сил Польши уточнили, что самолет не нарушил воздушное пространство страны, но двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

Косиняк-Камыш заявил, что такие действия являются провокациями со стороны России, направленными на испытание систем противовоздушной обороны Польши.

"Благодаря постоянной боевой готовности пилотов, военнослужащих и наземного персонала польское небо остается безопасным. Вооруженные силы Польши ежедневно готовы к немедленной реакции и защите воздушного пространства", – написал министр обороны.

Накануне Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что польские истребители 8 апреля перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем.

В марте польские военные также перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем.

В том же месяце норвежские истребители два дня подряд вылетали для идентификации российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Финнмарком.