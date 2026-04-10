Туск потролив ключового політичного опонента, передчуваючи програш Орбана на виборах

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск "вколов" лідера нині опозиційної консервативної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського на тлі все більш імовірної перемоги опозиції на парламентських виборах в Угорщині.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Туск у своєму дописі в X у п’ятницю згадав слова Качинського ще у далекому 2011 році, коли той висловив сподівання, що політичний успіх Віктора Орбана в Угорщині "повториться у Варшаві" – у сенсі приходу до влади консервативних сил.

Kaczyńskiemu nie wyszedł Budapeszt w Warszawie, ale bardzo możliwe, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie. – Donald Tusk (@donaldtusk) April 10, 2026

"Качинському не вдалося досягнути "Будапешта" у Варшаві, але дуже ймовірно, що вже від неділі ми побачимо "Варшаву" у Будапешті", – написав Дональд Туск, натякаючи, що передчуває поразку партії Віктора Орбана після десятиліть при владі.

За даними російських ЗМІ, у Кремлі вже теж допустили програш Орбана, попри всю підтримку.

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

