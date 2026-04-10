Туск потроллил ключевого политического оппонента, предчувствуя поражение Орбана на выборах

Премьер-министр Польши Дональд Туск "уколол" лидера ныне оппозиционной консервативной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского на фоне все более вероятной победы оппозиции на парламентских выборах в Венгрии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск в своем посте в X в пятницу вспомнил слова Качиньского еще в далеком 2011 году, когда тот выразил надежду, что политический успех Виктора Орбана в Венгрии "повторится в Варшаве" – в смысле прихода к власти консервативных сил.

Kaczyńskiemu nie wyszedł Budapeszt w Warszawie, ale bardzo możliwe, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie. – Donald Tusk (@donaldtusk) April 10, 2026

"Качиньскому не удалось добиться "Будапешта" в Варшаве, но очень вероятно, что уже с воскресенья мы увидим "Варшаву" в Будапеште", – написал Дональд Туск, намекая, что предчувствует поражение партии Виктора Орбана после десятилетий у власти.

По данным российских СМИ, в Кремле уже тоже допустили проигрыш Орбана, несмотря на всю поддержку.

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

