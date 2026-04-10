На іспанському острові автобус з британськими туристами зірвався у яр, є жертви

Щонайменше одна людина загинула і 27 отримали поранення після того, як автобус із британськими туристами з’їхав у яр на іспанському острові Ла Гомера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Поранені, серед яких троє перебувають у важкому стані, були доставлені вертольотом до лікарні "Нуестра-Сеньйора-де-Гуадалупе" та інших медичних закладів, повідомили місцеві служби екстреної допомоги.

Вони додали, що серед пасажирів були 27 громадян Великої Британії та водій.

Аварія сталася, коли транспортний засіб з'їхав з дороги GM-2 на Ла-Гомера, одному з Канарських островів, який користується популярністю серед туристів з Північної Європи.

"Наші думки з тими, хто постраждав від цієї трагічної події", – заявило британське Міністерство закордонних справ, додавши, що воно перебуває на зв'язку з місцевою владою та готове надати допомогу громадянам Великої Британії.

Автобус належав місцевій компанії Gomera Tours.

Іспанська поліція розпочала розслідування, але причина аварії поки що не встановлена.

Минулого року у ДТП на цій же дорозі загинула одна жінка, а 10 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, в лютому українець на BMW врізався у кортеж прем’єр-міністра Чорногорії.

А у Словаччині у ДТП згорів польський автобус, водій загинув.