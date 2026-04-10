На испанском острове автобус с британскими туристами сорвался в овраг, есть жертвы

По меньшей мере один человек погиб и 27 получили ранения после того, как автобус с британскими туристами сорвался в овраг на испанском острове Ла Гомера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Пострадавшие, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, были доставлены вертолетом в больницу "Нуэстра-Сеньора-де-Гуадалупе" и другие медицинские учреждения, сообщили местные службы экстренной помощи.

Фото службы экстренной помощи Канарских островов

Они добавили, что среди пассажиров были 27 граждан Великобритании и водитель.

Авария произошла, когда транспортное средство съехало с дороги GM-2 на Ла-Гомере, одном из Канарских островов, который пользуется популярностью среди туристов из Северной Европы.

"Наши мысли с теми, кто пострадал от этого трагического события", – заявило британское Министерство иностранных дел, добавив, что оно находится на связи с местными властями и готово оказать помощь гражданам Великобритании.

Автобус принадлежал местной компании Gomera Tours.

Испанская полиция начала расследование, но причина аварии пока не установлена.

В прошлом году в ДТП на этой же дороге погибла одна женщина, а 10 человек получили ранения.

Напомним, в феврале украинец на BMW врезался в кортеж премьер-министра Черногории.

А в Словакии в ДТП сгорел польский автобус, водитель погиб.