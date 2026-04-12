США и Иран не достигли соглашения о прекращении войны

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что длительные переговоры с Ираном не привели к заключению соглашения об окончательном прекращении войны.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Как известно, в Исламабаде в субботу, 11 апреля, проходили трехсторонние переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Венс заявил, что в ходе переговоров США провели "ряд содержательных обсуждений с иранской стороной".

Впрочем, по его словам, "плохая новость" заключается в том, что эти встречи не привели к заключению соглашения об окончательном прекращении войны.

"Плохая новость заключается в том, что мы не пришли к соглашению. И я считаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки. Итак, мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения", – добавил Венс.

Президент США Дональд Трамп на фоне начала переговоров заявил, что у Ирана "нет карт", и что об успехах переговоров с Ираном станет известно через 24 часа.

Ранее в администрации Трампа заявили, что его красные линии в требованиях к Ирану не изменились.