Вучич підтримав Орбана перед парламентськими виборами

Президент Сербії Александар Вучич висловив підтримку угорському прем’єр-міністру Віктору Орбану перед парламентськими виборами.

пише "Європейська правда".

Вучич заявив, що "яким би не був результат" виборів в Угорщині – він підтримує Орбана та дякує йому "за все".

"Я не знаю, чи переможе Віктор Орбан, чи програє. Я знаю лише те, що безмежно вдячний йому за дружбу між сербами та угорцями. Ми, серби, інші, бо навіть якщо ти програєш, ми будемо тобі вічно вдячні", – заявив президент Сербії.

Як відомо, вранці 12 квітня в Угорщині розпочалося голосування на парламентських виборах. Орбан очікує на "тріумфальний день".

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

Також радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": "Теракт" без українського сліду: чому президент Сербії не став підігравати Орбану