Вучич поддержал Орбана перед парламентскими выборами

Президент Сербии Александар Вучич выразил поддержку венгерскому премьер-министру Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов.

Об этом он написал в Instagram, сообщает "Европейская правда".

Вучич заявил, что "каким бы ни был результат" выборов в Венгрии – он поддерживает Орбана и благодарит его "за все".

"Я не знаю, победит ли Виктор Орбан или проиграет. Я знаю только то, что бесконечно благодарен ему за дружбу между сербами и венграми. Мы, сербы, другие, потому что даже если ты проиграешь, мы будем тебе вечно благодарны", – заявил президент Сербии.

Как известно, утром 12 апреля в Венгрии началось голосование на парламентских выборах. Орбан ожидает "триумфального дня".

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Теракт" без украинского следа: почему президент Сербии не стал подыгрывать Орбану