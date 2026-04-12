В Лондоне арестовали более 500 участников пропалестинской акции протеста

В субботу, 11 апреля, лондонская полиция задержала более 500 человек во время акции протеста против запрета в Великобритании деятельности группы "Palestine Action".

Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В субботу полиция сообщила, что задержала 523 человека за "демонстрацию поддержки запрещенной организации".

Этот митинг стал первым после того, как в феврале Высокий суд Лондона принял решение о том, что запрет, признающий пропалестинскую группу террористической организацией, является незаконным.

Во время демонстрации протестующие с плакатами, некоторые из которых были одеты в черно-белые палестинские платки и размахивали палестинскими флагами.

Palestine Action была запрещена в июле 2025 года после серии акций против связанных с Израилем оборонных компаний в Великобритании, которым блокировали вход или обливали его красной краской.

Самой известной выходкой стало повреждение самолетов на авиабазе Королевских ВВС Великобритании – что стало ключевым триггером для запрета.

В конце ноября адвокаты пропалестинской группы обратились в суд с целью отмены ее классификации как террористической организации.