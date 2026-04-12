МИД Чехии дистанцировался от заявлений президента о Трампе

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление в связи с недавними критическими заявлениями президента Петра Павела в адрес президента США Дональда Трампа.

Соответствующее заявление ведомство опубликовало в X в воскресенье, передает "Европейская правда".

Ведомство подчеркнуло, что высказывания Петра Павела не отражают официальную позицию чешского правительства.

Павел заявил в связи с поведением главы администрации Белого дома по отношению к союзникам по НАТО, что Трамп за последние недели сделал больше для подрыва авторитета НАТО, чем российский лидер Владимир Путин за многие годы.

"Правительство Чешской Республики придает фундаментальное значение силе, единству и авторитету НАТО, а также прочному трансатлантическому партнерству между Европой и Соединенными Штатами", – заявили в МИД Чехии.

Отношения между главой чешской дипломатии Петром Мацинкой и президентом остаются напряженными с тех пор, как Павел отказался назначить кандидата от партии "Автомобилисты" Филипа Турека министром.

На прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Ранее американский президент заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

По данным СМИ, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что понимает разочарование Трампа в связи с НАТО.