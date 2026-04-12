Премьер-министр Финляндии: Украина должна сделать всё возможное, чтобы дроны не попадали к нам

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал граждан не беспокоиться в связи с обнаружением ещё одного беспилотника на юго-востоке страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Премьер-министр заверил, что обнаружение дронов не зависит исключительно от наблюдений граждан, хотя их и находили в лесу.

"Все сведения, полученные разведкой от органов власти, будут тщательно проверены", – отмечает Орпо.

По его словам, правительство сейчас делает все возможное, чтобы избежать новых инцидентов с дронами.

"Мы сообщили, что Украина должна сделать все в рамках своих военных операций, чтобы дроны не попадали в Финляндию", – заявил Орпо.

На юго-востоке Финляндии в субботу нашли еще один беспилотник с взрывчатым устройством, его уже контролируемо взорвали.

В последние дни марта на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, отклонившиеся от "роя дронов", которые должны были атаковать территорию РФ. Два упали в воскресенье 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера недалеко от российской границы.

В Финляндии после этого развернули дополнительные радиолокационные системы на юго-востоке страны.

Финская спецслужба предупредила, что Россия уже использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами.