Британія розкрила деталі операції у відповідь на підозрілу активність РФ біля своїх берегів

В уряді Британії розповіли деталі операції з відстеження російських суден після того, як зафіксували появу бойової субмарини на півночі Атлантики.

Про це йдеться у повідомленні уряду, пише "Європейська правда".

Британський флот та повітряні патрулі кілька тижнів тому зафіксували входження російської військової субмарини у міжнародні води далеко на півночі Атлантики, і відтоді почали цілодобово стежити за нею.

Військові дійшли до висновку, що субмарина – "для відволікання уваги", та спільно з союзниками, передусім Норвегією, взялися шукати й брати під спостереження інші російські судна, зокрема біля критичної інфраструктури, з Головного управління глибоководних досліджень Міноборони РФ (ГУГД).

Одне із суден цього підрозділу, "Янтарь", минулого року вже з’являлося біля британських берегів, а екіпаж почав засліплювати лазерами британських пілотів, коли ті наглядали за його діями.

Міністр оборони Джон Гілі окремо на брифінгу згадав, що всього російських суден було три – підводний човен класу "Акула" та два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень.

"Британія і союзники почали кампанію "відкритих дій", щоб російські підрозділи знали про те, що за ними стежать, і що вони вже не діють замасковано, як планував Путін", – зазначають у комюніке.

Британія залучила, серед іншого, фрегат HMS St Albans і гелікоптери повітряних сил. Російську субмарину, що ходила поруч з територіальними водами Британії, відстежували 24/7 спільно з союзниками.

У підсумку судна ГУГД та російська субмарина залишили регіон і пішли назад у бік своєї бази в Баренцевому морі.

Де саме була зосереджена діяльність росіян, не уточнюють, проте міністр оборони Джон Гілі своєю заявою дав зрозуміти, що вони могли картографувати підводну критичну інфраструктуру.

"Ми вас бачимо, ми бачимо вашу діяльність над нашою підводною інфраструктурою. І ви маєте знати, що будь-які спроби пошкодити її не будуть толеруватися, і після цього будуть серйозні наслідки", – сказав Гілі.

У комюніке також натякнули, що це могли бути райони пролягання оптиковолоконних кабелів – відзначивши, що через ці засоби сполучення здійснюється 99% міжнародного обміну даними, у тому числі банківські транзакції та різноманітна комунікація.

"Хоча російська ударна субмарина наразі пішла назад до берегів Росії, Британія тримає і судна, і авіацію наготові на випадок, якщо російські судна повернуться", – додають у повідомленні.

Відзначають, що за останні 2 роки частота появи російських суден неподалік британських берегів зросла на 30%.

У грудні 2025 року британський флот супроводив субмарину РФ до Ла-Маншу. Нідерланди кілька разів супроводжували підозрілі російські судна, що перебували у Північному морі.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Британія і Норвегія оголосили масштабну угоду про оборонну співпрацю задля захисту підводної інфраструктури, що передбачає спільну діяльність флотів обох держав у північній частині Атлантичного океану.