Стармер закликав соцмережі обмежити "нескінченний скролінг" для молоді

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що соціальні мережі повинні вжити заходів, щоб зупинити молодих користувачів, які марнують години, бездумно гортаючи відео.

Про це він сказав у понеділок, 13 квітня, в ефірі BBC Radio, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Варто зауважити, що Велика Британія, як і інші країни, розглядає можливість обмеження доступу дітей до соціальних мереж.

Відтак Стармер заявив, що соцмережі на кшталт TikTok та Instagram повинні вжити заходів, щоб зупинити молодих користувачів, які марнують години, бездумно гортаючи нескінченні відео.

"Ми проводимо консультації щодо того, чи слід вводити заборону для осіб віком до 16 років. Але я вважаю, що не менш важливим є те, що механізми прокручування, які викликають залежність, на мій погляд, є справді проблематичними. Їх потрібно усунути", – акцентував прем’єр Британії.

Він зазначив, що компанії, що надають соціальні мережі, розробили алгоритми, покликані заохочувати поведінку, що викликає залежність, і батьки просили уряд втрутитися.

Нагадаємо, у березні Палата громад Великої Британії більшістю голосів проголосувала проти запровадження заборони соціальних мереж для дітей віком до 16 років, натомість надавши уряду розширені повноваження у цьому питанні.

У квітні прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, яка почне діяти від 1 січня 2027 року.

Подібне рішення анонсував також прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.