Стармер призвал соцсети ограничить "бесконечный скроллинг" для молодежи

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что социальные сети должны принять меры, чтобы остановить молодых пользователей, которые тратят часы, бездумно листая видео.

Об этом он сказал в понедельник, 13 апреля, в эфире BBC Radio, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Стоит заметить, что Великобритания, как и другие страны, рассматривает возможность ограничения доступа детей к социальным сетям.

Поэтому Стармер заявил, что соцсети вроде TikTok и Instagram должны принять меры, чтобы остановить молодых пользователей, которые тратят часы, бездумно листая бесконечные видео.

"Мы проводим консультации относительно того, следует ли вводить запрет для лиц в возрасте до 16 лет. Но я считаю, что не менее важным является то, что механизмы прокрутки, которые вызывают зависимость, на мой взгляд, действительно проблематичны. Их нужно устранить", – акцентировал премьер Британии.

Он отметил, что компании, предоставляющие социальные сети, разработали алгоритмы, призванные поощрять поведение, вызывающее зависимость, и родители просили правительство вмешаться.

Напомним, в марте Палата общин Великобритании большинством голосов проголосовала против введения запрета социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет, зато предоставив правительству расширенные полномочия в этом вопросе.

В апреле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о запрете доступа к социальным сетям для детей до 15 лет, который начнет действовать с 1 января 2027 года.

Подобное решение анонсировал также премьер-министр Испании Педро Санчес. Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.