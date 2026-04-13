Жене премьера Испании предъявили обвинения в коррупции

Жене премьер-министра Испании Педро Санчеса предъявили обвинения в злоупотреблении влиянием и взяточничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Согласно решению, опубликованному в понедельник, судья Хуан Карлос Пейнадо выдвинул обвинения против Бегоньи Гомес после многолетнего уголовного расследования, которое всколыхнуло испанскую политику. Теперь она предстанет перед судом.

Правительство неоднократно отрицало любые правонарушения со стороны Гомес.

Обвинения против Гомес усиливают политическое давление на Санчеса. Его возглавляемое социалистами правительство меньшинства пошатнулось из-за многочисленных расследований коррупции и заявлений о политически мотивированных атаках накануне всеобщих выборов в следующем году, которыми, вероятно, воспользуются оппоненты.

Расследование "смутило многих граждан и судей" в Испании, заявил министр юстиции Феликс Боланьос после вынесения решения, добавив, что ущерб, нанесенный репутации системы правосудия, "во многих аспектах будет непоправимым".

В 2024 году Санчес взял пятидневный отпуск, чтобы обдумать, подавать ли в отставку после того, как в отношении Гомес было официально возбуждено уголовное дело. В конце концов он остался в должности, заявив, что обвинения являются безосновательными и политически мотивированными.

Дело возникло из-за жалобы, поданной антикоррупционной группой, связанной с ультраправыми, которая воспользовалась испанским правовым механизмом, позволяющим третьим лицам требовать проведения уголовных расследований.

Брат испанского премьера также был обвинен в рамках отдельного расследования в отношении вероятного злоупотребления влиянием, связанного с его трудоустройством в региональной администрации. Он отверг расследование как политически мотивированное.

Гомес сейчас находится в Китае вместе с Санчесом, который начал визит в понедельник, призвав Пекин использовать свое глобальное влияние, чтобы помочь положить конец войнам в Иране и Украине.

