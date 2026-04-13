Мадяр порадив сербам надихатися угорськими виборами у питанні зміни влади

Переможець угорських виборів Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися з керівництвом Сербії, але водночас висловив підтримку учасникам антиурядових демонстрацій у цій балканській країні.

Про це він сказав на пресконференції з іноземними медіа у Будапешті, пише "Європейська правда".

Сербські ЗМІ поцікавились у нього, чи буде проведено розслідування нібито спроби диверсії на газопроводі, в якій уряд Орбана намагався звинуватити Україну. Мадяр підтвердив, що під час передвиборчої кампанії відбулася подібна акція, коли йшлося про заплановану спробу диверсії на газопроводі "Турецький потік". Це було зроблено досить невдало, навіть сербські лідери виступили проти цього, що було цілком слушно, зазначив він.

За його словами, уряд "Тиси" з’ясує, чи існувала реальна загроза, хоча це й малоймовірно.

Мадяр визнав, що був би радий зустрітися з сербським керівництвом. За його словами, він точно знає, що відбувається в Сербії і який зв’язок існує між Александаром Вучичем та главою уряду Угорщини Віктором Орбаном, а також між словацьким прем'єром Робертом Фіцо та Орбаном.

"Незважаючи на це, для угорців, які проживають у Сербії, дуже важливо, щоб сербсько-угорські відносини залишалися добрими і не залежали від окремих особистостей, незважаючи на те, що вони по-різному сприймають світ у всіх аспектах", – зазначив Мадяр.

"Ми не будемо втручатися у внутрішні справи інших країн. Я бачив демонстрації в Сербії, і незалежні сербські ЗМІ також перебувають у скрутному становищі. Я можу сказати їм та іншим, щоб вони черпали сили з учорашніх угорських виборів. Це справді можливо, якщо люди об’єднаються", – зазначив переможець угорських виборів.

Варто зазначити, що Александар Вучич висловив підтримку Віктору Орбану перед парламентськими виборами.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": "Теракт" без українського сліду: чому президент Сербії не став підігравати Орбану.