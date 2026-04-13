Мадьяр посоветовал сербам вдохновляться венгерскими выборами в вопросе смены власти

Победитель венгерских выборов Петер Мадьяр заявил о готовности встретиться с руководством Сербии, но в то же время выразил поддержку участникам антиправительственных демонстраций в этой балканской стране.

Об этом он сказал на пресс-конференции с иностранными медиа в Будапеште, пишет "Европейская правда".

Сербские СМИ поинтересовались у него, будет ли проведено расследование якобы попытки диверсии на газопроводе, в которой правительство Орбана пыталось обвинить Украину. Мадьяр подтвердил, что во время предвыборной кампании имела место подобная акция, когда речь шла о запланированной попытке диверсии на газопровод "Турецкий поток". Это было сделано довольно неудачно, даже сербские лидеры выступили против этого, что было вполне справедливо, отметил он.

По его словам, правительство "Тисы" выяснит, существовала ли реальная угроза, хотя это и маловероятно.

Мадьяр признал, что был бы рад встретиться с сербским руководством. По его словам, он точно знает, что происходит в Сербии и какая связь существует между Александаром Вучичем и главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, а также между словацким премьером Робертом Фицо и Орбаном.

"Несмотря на это, для венгров, проживающих в Сербии, очень важно, чтобы сербско-венгерские отношения оставались хорошими и не зависели от отдельных личностей, несмотря на то, что они по-разному воспринимают мир во всех аспектах", – отметил Мадьяр.

"Мы не будем вмешиваться во внутренние дела других стран. Я видел демонстрации в Сербии, и независимые сербские СМИ также находятся в затруднительном положении. Я могу сказать им и другим, чтобы они черпали силы из вчерашних венгерских выборов. Это действительно возможно, если люди объединятся", – отметил победитель венгерских выборов.

Стоит отметить, что Александар Вучич выразил поддержку Виктору Орбану перед парламентскими выборами.

