Трамп обрушился на Папу Римского с новой порцией критики

Президент США Дональд Трамп обрушился с новой порцией критики на Папу Римского Льва XIV, заявив, что понтифик "очень резко выступает против того, что я делаю в отношении Ирана".

Заявление президента США приводит телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".

В частности, Трамп раскритиковал позицию Папы Льва по ряду вопросов.

"Я считаю, что он (Папа Римский. – Ред.) слишком мягко относится к преступности и другим вопросам... Мы твердо верим в закон и порядок, а у него, похоже, с этим проблемы", – отметил Трамп.

При этом он добавил, что не собирается извиняться перед понтификом за свои высказывания.

"Здесь не за что извиняться, он неправ, ему не понравилось то, что мы делаем в отношении Ирана, но Иран хочет стать ядерной державой, чтобы уничтожить мир. Этого не произойдет", – сказал президент США.

Папа Римский Лев XIV ранее заявил, что не боится критики президента США Дональда Трампа и продолжит доносить те послания, которые считает необходимыми.

Комментарии Папы появились после того, как Трамп вечером в воскресенье обрушился с многосложной критикой, заявив, что "не является его поклонником", что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это нормально – позволить Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не избрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

В начале апреля Папа Римский назвал перемирие между США и Ираном "знаком живой надежды". В феврале Ватикан отказался присоединиться к Совету мира, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп.