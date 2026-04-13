Прем’єрка Італії назвала неприйнятними слова Трампа про Папу Римського

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко розкритикувала висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського Лева XIV.

Заяву очільниці уряду Італії наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні назвала неприйнятними критичні заяви Трампа про Папу Лева.

"Я вважаю слова президента Трампа на адресу Святого Отця неприйнятними. Папа – глава Католицької церкви, і цілком правильно та природно, що він закликає до миру та засуджує всі форми війни", – сказала вона.

Папа Римський Лев XIV раніше заявив, що не боїться критики президента США Дональда Трампа і продовжить доносити ті послання, які вважає необхідними.

Коментарі Папи з’явилися після того, як Трамп ввечері у неділю накинувся з багатослівною критикою, що "не є його фанатом", що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали би у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

На початку квітня Папа Римський назвав перемир'я між США та Іраном "знаком живої надії". У лютому Ватикан відмовився долучитися до Ради миру, створення якої ініціював президент США Дональд Трамп.