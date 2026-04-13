Премьер-министр Италии назвала неприемлемыми слова Трампа о Папе Римском

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони резко раскритиковала высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV.

Заявление главы правительства Италии приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Мелони назвала неприемлемыми критические заявления Трампа в адрес Папы Льва.

"Я считаю слова президента Трампа в адрес Святого Отца неприемлемыми. Папа – глава Католической церкви, и вполне правильно и естественно, что он призывает к миру и осуждает все формы войны", – сказала она.

Папа Римский Лев XIV ранее заявил, что не боится критики президента США Дональда Трампа и продолжит доносить те послания, которые считает необходимыми.

Комментарии Папы появились после того, как Трамп вечером в воскресенье обрушился с многосложной критикой, заявив, что "не является его поклонником", что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это нормально – позволить Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не избрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

В начале апреля Папа Римский назвал перемирие между США и Ираном "знаком живой надежды". В феврале Ватикан отказался присоединиться к Совету мира, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп.