Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися поглиблювати зв’язки та захищати мир на тлі кризи міжнародного порядку, який глава КНР назвав "зруйнованим".

Про це, як пише "Європейська правда", передає агенція EFE.

Очільник іспанського уряду здійснив свій четвертий за останні чотири роки візит до Китаю з метою поглибити торговельні зв’язки з Пекіном.

Під час зустрічі Сі заявив Санчесу, що обидві країни дотримуються міжнародного права, яке, за його словами, було "серйозно підірване", а також знаходяться "на правильному боці історії" проти "закону джунглів". Лідер КНР наголосив на спільній позиції країн щодо багатьох питань, натякаючи на війну США з Іраном, яку Іспанія прямо засудила.

"І Китай, і Іспанія мають принципи та виступають за справедливість, і ми готові бути на правильному боці історії", – наголосив Сі.

Санчес також висловив жаль з приводу підриву міжнародного права та закликав до зміцнення багатосторонньої системи.

"Давайте разом знайдемо способи зміцнити багатосторонню систему та міжнародне право, які постійно й у дуже небезпечний спосіб піддаються підриву саме тоді, коли вони потрібні як ніколи раніше", – сказав Санчес.

Посадовець заявив, що міжнародне право ​неодноразово підривається, і закликав до тісніших зв'язків між країнами для сприяння ​миру та процвітанню.

"Сьогодні це необхідно як ніколи раніше, щоб разом ми могли встановити ще міцніший зв'язок між Китаєм та Європейським Союзом", – сказав Санчес.

Візит іспанського лідера відбувається на тлі прагнення багатьох західних урядів підтримувати зв'язки з Пекіном, попри тривалу напруженість у сфері безпеки та торгівлі, а також зростання невдоволення політикою ключового союзника, президента США Дональда Трампа.

Подібні візити цього року здійснили прем’єр-міністри Великої Британії, Канади, Ірландії та президент Фінляндії.

Король Іспанії Феліпе також здійснив державний візит до Китаю в листопаді минулого року.

Це був перший візит іспанського монарха за останні 18 років, що свідчить про тісні двосторонні зв'язки, незважаючи на загальну недовіру Європи та США до Пекіна.

Як писали ЗМІ, опитування громадської думки свідчать, що 81% іспанців вважають президента США Дональда Трампа загрозою миру у світі.