Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер Китая Си Цзиньпин договорились углублять связи и защищать мир на фоне кризиса международного порядка, который глава КНР назвал "разрушенным".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство EFE.

Глава испанского правительства совершил свой четвертый за последние четыре года визит в Китай с целью углубить торговые связи с Пекином.

Во время встречи Си заявил Санчесу, что обе страны соблюдают международное право, которое, по его словам, было "серьезно подорвано", а также находятся "на правильной стороне истории" против "закона джунглей". Лидер КНР подчеркнул общую позицию стран по многим вопросам, намекая на войну США с Ираном, которую Испания прямо осудила.

"И Китай, и Испания имеют принципы и выступают за справедливость, и мы готовы быть на правильной стороне истории", – подчеркнул Си.

Санчес также выразил сожаление по поводу подрыва международного права и призвал к укреплению многосторонней системы.

"Давайте вместе найдем способы укрепить многостороннюю систему и международное право, которые постоянно и очень опасным образом подвергаются подрыву именно тогда, когда они нужны как никогда раньше", – сказал Санчес.

Чиновник заявил, что международное право неоднократно подрывается, и призвал к более тесным связям между странами для содействия миру и процветанию.

"Сегодня это необходимо как никогда ранее, чтобы вместе мы могли установить еще более прочную связь между Китаем и Европейским союзом", – сказал Санчес.

Визит испанского лидера проходит на фоне стремления многих западных правительств поддерживать связи с Пекином, несмотря на длительную напряженность в сфере безопасности и торговли, а также рост недовольства политикой ключевого союзника, президента США Дональда Трампа.

Подобные визиты в этом году совершили премьер-министры Великобритании, Канады, Ирландии и президент Финляндии.

Король Испании Фелипе также совершил государственный визит в Китай в ноябре прошлого года.

Это был первый визит испанского монарха за последние 18 лет, что свидетельствует о тесных двусторонних связях, несмотря на общее недоверие Европы и США к Пекину.

Как писали СМИ, опросы общественного мнения показывают, что 81% испанцев считают президента США Дональда Трампа угрозой миру во всем мире.