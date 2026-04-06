Опитування: іспанці вважають Трампа більшою загрозою миру, ніж Путіна

81% іспанців вважають президента США Дональда Трампа загрозою миру у світі.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування El Pais/Cadena SER.

Під час квітневого опитування респондентів попросили обрати лідерів, які, на їхню думку, найбільше загрожують миру у світі.

Результати показали, що правителя РФ Владіміра Путіна вважають головною загрозою миру 79,3% респондентів, що майже на 2 відсоткові пункти менше, ніж Трампа.

Третє місце займає прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу з 71,2%.

62,9% назвали загрозою нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї, а 62,25% – диктатора КНДР Кім Чен Ина. Лідер Китаю Сі Цзіньпін набрав 49,3%.

Нагадаємо, що Іспанія від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану зайняла активну позицію "проти" та не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Президент Дональд Трамп США у відповідь пригрозив повністю зупинити торгівлю з Іспанією.

Повідомлялося, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.

