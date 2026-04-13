Бортпровідники Lufthansa погрожують новими страйками

Німецьку авіакомпанію Lufthansa чекають нові дні серйозних перебоїв у роботі після того, як бортпровідники заявили, що з середи проведуть ще один дводенний страйк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Профспілка UFO використає ювілейну подію, присвячену 100-річчю діяльності Lufthansa, що відбудеться в середу, для проведення страйку та протестів.

Це відбудеться після того, як пілоти паралізували роботу авіакомпанії страйком, який охопив основну авіакомпанію Lufthansa, вантажний підрозділ та регіонального перевізника CityLine і триватиме до вівторка.

Пілоти бюджетного підрозділу Eurowings планують страйкувати лише в понеділок.

Внаслідок страйку було скасовано сотні рейсів. У найбільшому аеропорту Німеччини у Франкфурті у понеділок було скасовано 572 з 1 322 запланованих рейсів, що зачепило близько 56 тисяч пасажирів.

Lufthansa заявила, що підготувала резервний графік, який дозволить їй виконати близько третини короткомагістральних рейсів і приблизно половину далекомагістральних рейсів у цих авіакомпаніях протягом обох днів.

Страйк став наслідком місяців безрезультатних переговорів щодо пенсійних виплат. Профспілка вимагає збільшення внесків компанії, тоді як Lufthansa стверджує, що можливості для їхнього підвищення є обмеженими.

"Профспілка VC проводить страйк у підрозділах Lufthansa Classic та Cargo, вимагаючи подвоєння і без того чудового пенсійного плану. І це в час глобальних політичних напружень та значних ризиків для нашого бізнесу. Це безвідповідально", – заявив член виконавчої ради Lufthansa Міхаель Ніггеманн.

Профспілка VC стверджує, що компанія не представила прийнятних пропозицій, зазначаючи, що немає пропозиції щодо нового пенсійного плану в Lufthansa та Lufthansa Cargo, немає прийнятної угоди про оплату праці в CityLine, а пропозиція Eurowings є "неприйнятною".

Попередні страйки бортпровідників призвели до численних скасувань рейсів у найбільшій авіакомпанії Німеччини.

У лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

А 18 березня в аеропорту Берліна скасували 445 рейсів через страйк профспілки Ver.di.