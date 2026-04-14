"Мерц – это новый Шольц": в Бундестаге раскритиковали канцлера за поддержку Украины

Представители партии "Зеленые" раскритиковали канцлера Германии Фридриха Мерца за его оправдания решения не передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Берлин политическая сила призвала немецкое правительство увеличить военную поддержку Киева, в частности путем передачи дальнобойных ракет.

Поставка немецкой крылатой ракеты Taurus Украине "давно назрела", заявила заместитель председателя парламентской группы партии "Зеленые" Агнешка Брюггер.

"Фридрих Мерц стал новым Олафом Шольцем в этом вопросе со своими оправданиями", – раскритиковала канцлера Брюггер, имея в виду его предшественника от Социал-демократической партии, который также решительно отвергал поставки Taurus в Украину.

"Из-за политики Дональда Трампа и разрушения Россией энергетической инфраструктуры этой зимой список аргументов в пользу поставок Taurus только увеличился. Украина обращается к Германии не как проситель. В нынешней мировой ситуации она, защищаясь от жестокого российского военного террора, стала гарантом безопасности", – заявила депутат.

Брюггер также призвала немецкое правительство учиться на украинском опыте ведения войны.

"Многие правительства Европы могли бы взять пример с решимости Украины. Нам необходимо срочно перенять их опыт. Поэтому тем более безответственным является то, что федеральное правительство, вопреки всем обещаниям, по-прежнему не делает всего, что могло бы сделать", – добавила она.

Ее критика была направлена на слова канцлера Германии о том, что он больше не видит необходимости поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на поле боя.

Напомним, на фоне усиления российских обстрелов в январе 2026 года сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер призвала правительство усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Как стало известно, во вторник, 14 апреля, в Берлин прибудет президент Украины Владимир Зеленский, где он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.