В Венгрии говорят, что Сийярто снова уничтожает документы, есть данные об участии РФ в этом процессе
Возможная будущая глава Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан предупредила нынешнего главу ведомства Петера Сийярто, что уничтожение документов является противоправным деянием.
Как передает "Европейская правда", соответствующий пост она разместила в Facebook
Орбан отметила, что во вторник, как и накануне, из разных источников поступили тревожные сообщения из Министерства внешней торговли и иностранных дел об уничтожении документов, связанных с санкциями, и других материалов.
Источники "Европейской правды" при этом утверждают, что в понедельник, когда Петер Мадяр, лидер партии "Тиса", победившей на выборах, объявил об уничтожении документов в МИД, к оппозиции поступила также информация, что Сийярто в МИД сопровождал россиянин, неизвестный персоналу министерства. Цель его присутствия в период уничтожения документов точно неизвестна, но есть предположения, также связанные с "зачисткой" министерства перед отставкой пророссийского министра.
Анита Орбан назвала такие действия действующего руководства министерства недопустимыми.
"Это недопустимо. Мы настоятельно призываем министра Петера Сийярто и его коллег немедленно прекратить уничтожение любых документов. Кроме того, не следует удалять данные и документы из какой-либо электронной системы учета. Тот, кто действует вопреки этому или просит о сотрудничестве в этом, совершает противоправные действия", – заявила она.
Орбан призвала сотрудников министерства не бояться: "За отказ выполнять противоправные указания никому отныне не грозят никакие неприятности".
"Кроме того, мы просим руководство МИД в этот переходный период больше не принимать кадровых решений относительно увольнений и командировок", – добавила она.
Как сообщала "Европейская правда", перед выборами в Венгрии медиапроект Vsquare опубликовал детали разговоров между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые подтверждают, что венгерские вето против Украины в ЕС координировались с Россией.
В предыдущей части расследования речь шла, в частности, о том, что Сийярто по просьбе Лаврова добивался исключения из санкционного списка ЕС родственницы российского олигарха Алишера Усманова.
В дружественных к Украине европейских столицах назвали выявленные факты координации между Будапештом и Москвой возмутительными и такими, что ставят под угрозу европейскую безопасность.